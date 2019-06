Nel corso della puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso si continua a parlare del caso Pamela Prati: in studio è presente il finto Simone Coppi.

La puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso è, come sempre d’altronde, davvero imperdibile. Come anticipato in un nostro recente articolo, argomento principale di questa serata è ancora una volta il Caso Pamela Prati. Proprio nella puntata di questa sera, infatti, Pamela Perricciolo racconterà la sua versione dei fatti. E non solo. In attesa della confessione della calabrese, Barbara D’Urso ha voluto affrontare la questione anche con le altre persone interessate. A partire da Eliana Michelazzo. Fino poi a parlare ancora con l’avvocato della famiglia del finto Sebastian Caltagirone. Ma non è finita qui. Perché durante la diretta è avvenuto un gran colpo di scena. Simone Coppi, marito di Eliana, è in studio.

Per ulteriori news sul Caso Pamela Prati, la verità delle tre donne coinvolte, le anticipazioni di Live-Non è la D’Urso –> clicca qui

Caso Pamela Prati, il finto Simone Coppi è in studio

Eliana Michelazzo è stata sposata per circa 10 anni con un certo Simone Coppi. Purtroppo, come Marco Caltagirone, anche il marito della bella romana non esiste. E la Michelazzo si è resa conto dell’inganno soltanto poche settimane fa. Tuttavia, però, nella puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso si è verificato un gran colpo di scena. In studio da Barbara D’Urso, infatti, è presente proprio Simone. Ovviamente, non corrisponde affatto all’identità svelata dalla Michelazzo giorni fa. Bensì è un modello. Anzi, per dirla meglio è Mister Svizzera. Il suo nome è Stephen Weiler. Ed è un attraente uomo con capelli scuri ed occhi chiari. Insomma, la sua identità è stata finalmente svelata. Ovviamente, però, anche il modello si dichiara completamente estraneo da tutta la questione. Cosa succederà ancora?

Potrebbe interessarti anche: