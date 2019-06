Sfogo fiume nella notte di Eliana Michelazzo, che ha attaccato duramente Pamela Perricciolo e ha mostrato per la prima volta alcuni dettagli della sua relazione con il fantomatico Simone Coppi.

Il caso Pamela Prati continua a tenere banco nei salotti televisivi ma soprattutto sui social, dove continuano gli attacchi a distanza tra le protagoniste della torbida vicenda. In particolare questa notte è stata Eliana Michelazzo a rendersi protagonista dell’ennesimo sfogo social contro la sua ex collega e amica Pamela Perricciolo, da lei accusata di averla raggirata fingendo l’esistenza di Simone Coppi, con cui Eliana ha avuto una relazione virtuale di ben 10 anni. Stanotte l’ex agente della Prati ha mostrato per la prima volta in pubblico alcuni particolari che dimostrerebbero la sua convinzione dell’esistenza di SImone.

Le parole di Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo

Eliana Michelazzo ha affidato a Instagram il suo ennesimo sfogo contro Pamela Perricciolo. La Michelazzo dice che sta pian piano ricostruendo la sua vita dopo aver creduto per 10 anni di essere stata fidanzata con Simone Coppi, che si è rivelato ora un’invenzione, secondo lei, di Pamela Perricciolo. Durissime le parole dell’ex agente di Pamela Prati, che ha mostrato per la prima volta alcuni oggetti che le sarebbero stati regalati da Simone e che lei ora attribuisce alla Perricciolo: “Almeno i regali finti te li potevi risparmiare”, ha scritto Eliana, esibendo un libro pieno di testi di canzoni d’amore e dediche scritte a penna da “Simone”, oltre ad un quadretto con i nomi ‘Eli e Simo’ con un cuore al centro, altro pensiero che lei credeva fosse stato inviato dal suo uomo.

Questi oggetti proverebbero, secondo Eliana, che lei per prima ha creduto all’esistenza di Simone, al contrario di quanto raccontato dalla Perricciolo. Eliana ha accusato Pamela di averla tenuta per 10 anni lontana dalla sua vera famiglia, facendole trascorrere addirittura il Natale spesso da sola, e allontanandola dai suoi affetti più cari. Dure parole anche su alcuni messaggi che Donna Pamela le avrebbe inviato, nei quali minacciava di suicidarsi con delle gocce, tenendo così sempre Eliana attaccata a sé. “Il tempo mi darà ragione”, ha poi concluso la Michelazzo, che ha accusato ancora l’ex collega e amica di essere senza dignità, ricordandole che presto risolveranno la questione in tribunale.

Per rimanere sempre aggiornato sul caso Pamela Prati e su tutti i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI

Potrebbe interessarti anche: