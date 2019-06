Angela Nasti nel mirino degli haters: l’accusa è pesante, l’ex tronista risponde a tono alle critiche sotto l’ultima foto postata sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Uomini e Donne si è concluso nel migliore dei modi: tutti i tronisti hanno ricevuto un sì dalle loro scelte. Si sono formate così tre nuove coppie nello studio di Maria De Filippi. Tra queste, quella formata da Angela Nasti e Alessio Campoli. Una coppia inaspettata: gran parte del pubblico, infatti, credeva che la bella napoletana lasciasse la trasmissione in compagnia di Luca Daffrè. Ma così non è stata e con grande sorpresa di tutti, Angela e Alessio sono felicemente fidanzati. Anche se, c’è chi ha già qualcosa da ridire. Alcune voci di una presunta rottura tra i due circolano sul web da qualche giorno. E nonostante la smentita di Alessio, nuove accuse sono arrivate poco fa, proprio sul profilo della Nasti. Che ha risposto alle critiche in modo molto deciso. Vediamo cosa è successo.

Angela Nasti e le critiche degli haters: “Pensi solo al business”

Angela e Alessio sono già in crisi? Per molti si, ma è stato proprio l’ex corteggiatore a rassicurare i fan. Nessun litigio tra di loro: la lontananza è dovuta al fatto che Angela si trova in vacanza con la famiglia. Ma è stata proprio l’ex tronista il bersaglio di alcune critiche sotto la sua ultima foto. Un utente in particolare, la accusa di essere più interessata al “business” che alla sua scelta. Ecco la risposta della napoletana:

L’ex tronista si difende dall’accusa di non postare molte foto con la sua scelta Alessio, dichiarando che non è dalle foto che si dimostra l’interesse per una persona. Che, come ha specificato, deve comunque conoscere meglio fuori dalla trasmissione. Una risposta che ha tranquillizzato i fan, ma solo in parte. C’è ancora chi pensa che tra i due possa esserci aria di crisi. Così presto? Non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni sulla neo coppia di Uomini e Donne!

