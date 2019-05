Scelta Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia: chi sceglieranno i tronisti di Uomini e Donne?

Le scelte di Uomini e Donne sono finalmente arrivate e i tronisti devono fare una scelta. Angela Nasti ha già scelto il suo Alessio, mentre Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta sono pronti a scegliere chi sarà il compagno della loro vita dopo diversi mesi trascorsi nello studio di Uomini e donne. Le scelte di Angela, Giulia e Andrea come ha annunciato la produzione stessa del programma, andranno in onda mercoledì 29 maggio, giovedì 30 maggio e venerdì 31 maggio 2019 Ma chi sceglierà chi? Oggi, 30 maggio 2019, andrà in onda la scelta di Andrea Zelletta, indeciso tra Klaudia e Natalia.

Volete sapere chi sceglierà oggi?

Scelta Andrea Zelletta: Natalia Paragoni o Klaudia Poznanska?

Anche il trono di Andrea Zelletta è arrivato alla fine. Il ragazzo si è seduto a Uomini e Donne tenendo con sé Natalia Paragoni, la ragazza che prima corteggiava Ivan Gonzalez. Tra i due c’è stato subito un bellissimo flirt che si è evoluto. Ma non solo. Andrea Zelletta, il tronista di Uomini e Donne che ha baciato tutte le corteggiatrici avvalendosi del titolo di “baciatore folle” si è anche preso una bella cotta per Klaudia Poznanska che con la sua schietta dolcezza sembra averlo conquistato. Chi sarà la scelta di Andrea?

Angela Nasti, la scelta: Luca Daffré o Alessio Campoli?

La tronista Angela Nasti ha avuto un trono difficile. Prima le litigate con Giulia Cavaglia, poi gli scontri con i suoi corteggiatori come Luca Daffré. Lui, richiamato in trasmissione proprio dalla tronista dopo che aveva corteggiato Teresa Langella, l’ha fatta penare. Ci sono stati avvicinamenti, baci, tenerezze, ma anche urla e rabbia. Allo stesso tempo nel cuore della tronista di Uomini e Donne è arrivato anche Alessio Campoli che con il suo modo di fare l’ha conquistata. Chi sarà la scelta di Angela Nasti?

Giulia Cavaglia, scelta: Manuel Galiano o Giulio Raselli?

Chi sceglierà Giulia Cavaglia come compagno della sua vita. La tronista torinese, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, ha ottenuto il trono dopo essere stata la “non scelta” del Cobra. Ora Giulia è arrivata alla fine del suo trono e si trova alla scelta divisa tra Manuel Galiano e Giulio Raselli. Entrambi sembrano essere innamorati di lei. Ma lei chi sceglierà?

