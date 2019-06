Solo ieri Francesco Monte e Giulia Salemi hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, dopo la rottura il tarantino ha pubblicato un post da brividi.

Sembrava che la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi andasse a gonfie vele. Soltanto pochi mesi fa la coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, è stata ospite negli studi di Verissimo. E, proprio a Silvia Toffanin, aveva annunciato il loro profondo legame ma, soprattutto, i loro prossimi progetti di lavoro e non. Purtroppo, però, tutte le cose belle sono destinate a finire. E così, con un lungo post su Instagram, Giulia, proprio ieri, ha annunciato la chiusura definitiva con Francesco.

Francesco Monte dopo la rottura con Giulia: le prime parole su Instagram

La giornata di ieri sarà davvero indelebile per Francesco Monte e Giulia Salemi. È proprio ieri, infatti, che la coppia ha annunciato chiaramente la fine della loro storia d’amore. Non sappiamo con certezza quando la modella italo persiana e il tarantino abbiano deciso di porre la parola ‘fine’ alla loro relazione. A quanto pare però, stando alle parole di Francesco, le cose tra i due non andavano bene da un po’. E per questo, quindi, non c’erano più scatti sui social insieme. Tuttavia, dopo la rottura, l’ex tronista di Uomini e Donne è ritornato a scrivere su Instagram un post davvero da brividi:

Ecco. È proprio questa foto che Francesco decide di pubblicare subito dopo l’annuncio della sua rottura con Giulia. Un post che, ammettiamolo, è abbastanza eloquente. Uno sfondo nero che, evidentemente, esprime esattamente il suo attuale stato d’animo. Può essere interpretato come vuoto, dolore, tristezza. Insomma, tutti stati d’animo che, dopo la fine di una indimenticabile storia d’amore, caratterizzano i diretti interessati.

