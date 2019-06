Michelle Hunziker ha attirato l’attenzione del marito con uno scatto bollente ed esclusivo pubblicato su Instagram. Scopriamo di cosa si tratta.

Michelle Hunziker continua a stupire. Dopo il suo incredibile singolo “trap”, il programma condotto da lei e J-Ax sta ottenendo un notevole successo. Stiamo parlando di “All together now” che nelle puntate già mandate in onda ha registrato un alto livello di ascolti. Lo show canoro ha rivoluzionati i soliti talent musicali. Gli stessi conduttori hanno riferito che un’idea di programma assolutamente innovativa e non è così difficile da confermare. Difatti lo show si pone l’obiettivo di far esibire un cantante davanti a ben 100 giudici. Nel caso in cui l’esibizione e la scelta della canzone fosse azzeccata, i giudici si alzano per cantare insieme al candidato. Più giudici partecipano, meglio è. Michelle è entusiasta per la conduzione di questo programma che a quanto pare non porta via molto tempo per i suoi unici scatti che solitamente posta su Instagram. Nelle ultime ore in particolare la bella svizzera ha condiviso un posta alquanto bollente che ha attirato l’attenzione anche del marito Tomaso.

Michelle Hunziker osè su Instagram, commento imperdibile di Trussardi

L’estate è ormai arrivata per tutti, anche per la bella Hunziker. Con il suo ultimo scatto mozzafiato, la conduttrice l’ha messo ben in chiaro. Nella foto bollente Michelle indossa un bikini merlettato e quasi trasparente. Anche se coperta da un trench, la foto lascia molto spazio all’immaginazione. Un dettaglio che ha notato lo stesso marito della conduttrice. Difatti, sotto il post, Tomaso ha commentato la foto definendo la moglie davvero sexy. Difficile non confermare il complimento dato che lo scatto evidenzia in pieno la smisurata bellezza della conduttrice.

Per ulteriori news su Michelle Hunziker, la sua vita privata e la sua eccellente carriera professionale: clicca qui

Potrebbe interessarti anche: