L’idolo del web Denis Dosio torna in studio a Pomeriggio Cinque: spunta il commento infastidito di una nota influencer, follower senza parole.

Denis Dosio, il giovane youtuber che sta spopolando negli ultimi tempi, sarà nuovamente ospite oggi nella puntata di “Pomeriggio Cinque”. A rivelarlo è stata la pagina “Trash Italiano” che con un post su Instagram ha annunciato la notizia del suo ritorno. Nella scorsa ospitata, il giovane youtuber aveva riscosso un notevole successo ma aveva anche creato non poche questioni. Dopo aver mimato una delle sue solite scene che pubblica sui social, era infatti nata una questione con l’opinionista Raffaello Tonon. Tuttavia Barbara D’Urso aveva già rivelato in quella puntata che per lei lo youtuber doveva ritornare. Anzi, alla conduttrice è piaciuto talmente tanto che lo voleva rivedere spesso nel suo programma pomeridiano. A quanto pare così sarà, visto che il giovane sarà presente di nuovo oggi. Nonostante il suo successo però, c’è chi invece non gradisce i suoi modi di fare. Scopriamo insieme chi è.

Denis Dosio a Pomeriggio Cinque, una nota influencer sbotta sui social

La pagina “Trash Italiano” ha rivelato il ritorno del giovane youtuber Denis Dosio nella puntata di oggi di “Pomeriggio Cinque”. Tanti sono stati gli utenti che hanno commentato il post, più o meno bene, ma l’occhio punta in particolare su un commento. Stiamo parlando di una nota influencer che ha commentato il post della pagina scrivendo la sua idea sul giovane. Si tratta di Valentina Dallari. Il post riprende uno dei video amati di Denis Dosio che attraverso i suoi modi di fare, cerca di “viziare” i suoi seguaci con movimenti e frasi ammiccanti. Tuttavia l’ex tronista non gradisce particolarmente lo youtuber commentando che se qualcuno si comportasse così con lei, gli tirerebbe una scarpa appresso.

