La bella eriditiera Elettra Lamborghini ha pubblicato su Instagram uno scatto davvero irresistibile: il costume che indossa è troppo sgambato.

È una di quelle ragazze che non passa affatto inosservata. Elettra Lamborghini è tutto questo. Un mix di bellezza innata, forme prosperose e simpatia sconfinata. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che la bella e prorompente ereditiera vanta un successo davvero assoluto. Soprattutto a livello social. La giovane Lamborghini, infatti, su Instagram è davvero molto seguite. Pensate, circa 4.2 milioni utenti seguono il profilo ufficiale della sexy cantante. Che, proprio poche ore, ha pubblicato uno scatto davvero irresistibile. Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli?

Elettra Lamborghini irresistibile: lo scatto bollente mostra un po’ troppo

È senz’altro un volto molto conosciuto e molto apprezzato nel nostro paese. Elettra Lamborghini, dopo aver partecipato a diverse reality spagnoli, finalmente si è fatta conoscere ed apprezzare anche in Italia. Reduce dal successo di The Voice, la bella ereditiera vanta una popolarità davvero inaudita. Successo determinato non solo dalla sua eccellente carriera musicale, Elettra è, infatti, l’autrice di Pem Pem, tormentone estivo dell’anno scorso, ma anche dalla sua misurata bellezza caratterizzata, a sua volta, da forme fisiche prosperose e pazzesche. Proprio poche ore fa, la giovane Lamborghini, per pubblicizzare la sua linea di costumi, ha pubblicato uno scatto in monokini davvero irresistibile. Costume colorato e, soprattutto, leopardato, come i suoi tatuaggi su entrambe le cosce, sguardo ammiccante e capelli lunghi, rendono lo scatto davvero formidabile. Ammettiamo, Elettra in suddetto scatto, mostrato anche in alto, sembra una sirena a tutti gli effetti. Impossibile, tra l’altro, non notare il costume. È vero, è un po’ troppo sgambato. Ma non importa, Elettra è di una bellezza davvero rara.

