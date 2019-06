Il programma estivo dedicato alle coppie Temptation Island sta quasi per ripartire: è stata, infatti, svelata la data d’inizio show, ecco i dettagli.

L’attesa è finalmente terminata. Temptation Island è pronta a ripartire. L’annuncio dell’inizio delle nuove registrazioni è stato dato, durante questa settimana, da Filippo Bisciglia, conduttore del programma. Le prime coppie che hanno deciso di mettere in gioco il loro amore. Per constatare la veridicità, la forza del loro sentimento, sono state annunciate. Ebbene. Quando, quindi, potremo assistere al viaggio dei sentimenti dei nuovi concorrenti? Siete curiosi di saperlo? Beh, vi anticipiamo che manca davvero poco. Ecco tutto nel dettaglio.

Temptation Island, nuova edizione: ecco la data d’inizio

Ormai è tutto pronto. Filippo Bisciglia, insieme alla troupe di Maria De Filippi, è pronta per la quinta edizione di Temptation Island. Il ‘viaggio nei sentimenti’, denominato così dal conduttore del programma, è pronto a riaprire i battenti. Nonostante sul web siano spuntate i nomi delle prime tre coppie ufficiali che hanno voluto mettersi in gioco in questa meravigliosa esperienza, si sapeva ben poco della data d’inizio show. Oggi, però, è stata svelata. Ebbene. Sapete, quindi, quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island? Come detto precedentemente, manca davvero pochissimo. Ebbene si. A quanto pare, infatti, la prima puntata, che ovviamente sarà dedicata principalmente a conoscere le singole coppie, i tentatori e le tentatrici, andrà in onda il 17 giugno. Insomma, ve l’avevamo detto che mancava davvero pochissimo. Voi siete pronti ad assistere a tutte le emozioni che solo Temptation Island sa dare? Noi non vediamo l’ora. Non ci resta, quindi, che aspettare lunedì 17 Giugno.

