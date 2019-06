Vanessa Incontrada è ritornata in tv alla conduzione del Seat Music Awards: nella serata di ieri la conduttrice è stata coinvolta in un siparietto piccante.

L’estate di Rai Uno è iniziata con una manifestazione canora in diretta da Verona. Si tratta della Seat Music Awards, che va a sostituire la Wind Music Awards che negli scorsi anni ha trionfato su Rai Uno nell’inizio delle ultime estati. Dal palco dell’arena di Verona si sono esibiti anche Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetti, conosciuti ai più come il trio de Il Volo. Il trio siciliano ormai famoso in tutto il mondo per i loro brani, ha portato sul palco una cover del famoso brano “A chi mi dice”. Dopo l’esibizione c’è stato un simpatico siparietto tra uno dei membri de Il Volo, Gianluca Ginoble, e i conduttori dell’evento canoro: Carlo Conti e in particolare Vanessa Incontrada, che anche quest’anno affianca il volto storico maschile della Rai.

Vanessa Incontrada Il Volo, il siparietto piccante che non passa inosservato

Tra Vanessa Incontrada e Gianluca Ginoble sembra quasi essere scattato qualcosa sul palco, con la bella conduttrice spagnola che si è prima soffermata affermando che i tre potrebbero fare anche gli attori oltre i cantanti, poi ha sottolineato come Gianluca avesse tanto fascino in quel momento. A stemperare i bollenti spiriti c’ha pensato Carlo Conti, che ha spezzato il discorso ricordando come i tre abbiano vinto l’edizione del 2015 di Sanremo con la canzone “Grande Amore” e che il trio stia preparando una grande sorpresa per i loro fan in occasione del decennale della nascita del gruppo. Vanessa ha però subito continuato con i suoi complimenti sulla presenza scenica di Gianluca, il quale ha risposto prendendo la palla al balzo e definendo Vanessa una dona “hermosa”. Le parole di Gianluca hanno fatto sbottonare ancor di più la Incontrada che molto divertita ha affermato come Gianluca Ginoble sia molto tenebroso, concludendo il tutto stuzzicando ancor di più il cantante siciliano affermando “Ora te magno!”. Ovviamente entrambi sono stati al gioco e tutto si è concluso con una grossa risata.

