Grande Fratello 16, Francesca De André scrive una lettera al suo ex Giorgio, dopo una prova affidata ai ragazzi dalla produzione: la reazione di Gennaro è forte.

È stato il triangolo più discusso di questa edizione. Francesca De Andrè, Gennaro e Giorgio: come finirà? Nonostante i ripetuti tradimenti del suo ex, Francesca non riesce ancora a definire la sua storia con Giorgio un capitolo chiuso. E nonostante il forte riavvicinamento delle ultime ore con Gennaro, Francesca ha fatto un gesto molto importante nei confronti del suo ex. Per la loro ultima settimana nella casa, il Gf ha chiesto ai concorrenti di scrivere una lettera a una persona cara. E il destinatario della lettera della De André è proprio Giorgio. Vediamo come l’ha presa Gennaro.

Grande Fratello 16, Francesca De André scrive una lettera a Giorgio: Gennaro non è d’accordo

Francesca avrà davvero dimenticato il suo ex Giorgio Tambellini? Per molti no. C’è chi pensa infatti che, una volta uscita dal Grande Fratello, la ragazza si riappacificherà col suo ex, nonostante i presunti tradimenti. Tra di loro, però, c’è il bel Gennaro, che per la De Andrè ha preso una vera e propria cotta. I due si sono baciati appassionatamente nelle ultime ore, ma un gesto di Francesca ha ‘rotto’ l’idillio amoroso. Il Grande Fratello ha infatti chiesto ai ragazzi di scrivere una lettera a una persona importante fuori dalla Casa. E Francesca ha deciso di scrivere proprio a Giorgio. Un modo per spiegargli bene le sue sensazioni di questi mesi, prima di avere il confronto faccia a faccia. Ma come l’avrà presa Gennaro? Ebbene, il napoletano non è apparso molto contento della scelta della De Andrè, ma ha scelto la via dell’indifferenza, evitando di chiedere informazioni sul contenuto. Come finirà? Sarà una lettera d’addio o ci saranno parole dolci?

