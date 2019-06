Valentina Dallari ‘esplosiva’ nell’ultima foto su Instagram: un follower pensa sia merito della chirurgia, la sua risposta toglie ogni dubbio.

È stata una delle protagoniste di Uomini e Donne più amata di sempre. Oggi nella scatenata giuria del game show All together now, Valentina Dallari è tornata a sorridere. Si perché l’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi ha vissuto un periodo buio a causa dell’anoressia. Un periodo che, però, fa ormai parte del passato: Valentina appare in gran forma, e sfoggia un fisico davvero pazzesco nelle sue foto sui social. A tal punto che c’è chi mette in dubbio la ‘naturalezza’ delle sue forme. La Dallari ha risposto in prima persona togliendo ogni dubbio. Vediamo cosa è successo.

Per conoscere tutte le ultime news su Valentina Dallari e tutti i protagonisti più amati di Uomini e Donne CLICCA QUI

Valentina Dallari rifatta? Risposta decisa: “Ti assicuro di no”

Valentina Dallari è una vera bomba sexy. Lo sanno bene i suoi follower di Instagram, che spesso restano senza parole davanti agli scatti decisamente provocanti postati dalla deejay. È successo anche qualche ora fa, quando la bella Valentina ha pubblicato una foto in costume sulla spiaggia di Rimini. Un bikini nero che mette in mostra le sue forme. Diamo un’occhiata:

Una foto in cui l’ex tronista di Uomini e Donne si mostra in tutto il suo splendore. Ma c’è chi ha avuto qualcosa da ridire. Un utente, in particolare, ha sottolineato un ‘ritocchino’ della Dallari. Sarà vero? È stata proprio la Dallari, con la sua risposta, a sciogliere ogni dubbio. Ecco il botta e risposta:

Niente chirurgia estetica, assicura Valentina. Una risposta davvero decisa quella di Valentina Dallari, che specifica come non avrebbe alcun problema ad ammettere il contrario. Insomma, si rassegnino gli haters della bolognese, è tutto merito di Madre Natura!

Potrebbe interessarti anche: