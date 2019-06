Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati protagonisti di un incidente mentre passeggiavano per le strade di Milano: ecco cosa è successo e come hanno reagito i due coniugi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono certamente una delle coppie del momento. Da quando sono tornati insieme, finiscono spesso sulle copertine delle maggori riviste di gossip e cronaca rosa perché tutti si aspettano di vederli presto di nuovo sull’altare a rinnovare le promesse fatte con il primo matrimonio, o di saperli genitori bis, per dare un fratellino al piccolo Santiago. Questa volta, però, i due sono finiti sui giornali per tutt’altro motivo, ovvero perché hanno avuto un piccolo incidente mentre giravano per le strade di Milano. Vediamo cosa è successo.

Belen e Stefano, piccolo incidente a Milano: la reazione della coppia sorprende

Il settimanale Nuovo tv ha immortalato Belen Rodriguez e Stefano De Martino mentre passeggiavano in auto per le strade di Milano. Una giornata in famiglia che si è poi rivelata tutt’altro che ‘una passeggiata’. I due conduttori hanno infatti prima forato una gomma e dopo hanno urtato un auto perdendo così il paraurti della macchina. Ma andiamo con ordine.

Belen e Stefano erano in auto a passeggio per le strade di Milano, quando De Martino si è reso conto che qualcosa non andava e dopo aver accostato si è reso conto che aveva una ruota bucata. Immediato l’intervento di un gommista, prontamente chiamato da Stefano, giunto sul posto per cambiare il pneumatico. Tutto sembrava essere tornato a posto, quando la coppia ha urtato un’auto facendo una manovra e si è ritrovata improvvisamente senza paraurti. Anche in questo caso l’intervento tempestivo di un passante è stato fondmentale per Stefano, che ha recuperato il pezzo dell’automobile.

Particolare è stata la reazione della coppia a tutti questi imprevisti: Belen, infatti, non si è persa d’animo e si è mostrata al contrario sorridente e divertita da questa bizzarra situazione, come si vede nelle foto scattate dal paparazzo che li ha seguiti. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, per i coniugi De Martino, che anche in queste piccole difficoltà sono apparsi più sereni e uniti che mai.

