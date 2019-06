Temptation Island, cicogna in arrivo: un’ex tentatrice è incinta. È la sua seconda gravidanza, a distanza di pochi mesi dalla nascita del suo primogenito.

Manca poco all’inizio di una nuovissima edizione di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie partirà su Canale 5 il 17 giugno. Ma in attesa di scoprire le avventure delle nuove coppie in gioco, arriva una splendida notizia per una protagonista della scorsa edizione. Si tratta Desirée Maldera, una delle tentatrici del seguitissimo reality di Maria De Filippi, protagonista di un ‘flirt’ con Francesco Chiofalo. Scopriamo di cosa si tratta.

Temptation Island, l’ex tentatrice Desirèe Maldera è di nuovo incinta

Bionda e senza peli sulla lingua, Desirée Maldera è stata una delle tentatrici più in vista nella sua edizione di Temptation. La sua ‘conoscenza’ col romano Francesco Chiofalo ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Ma le avventure nel villaggio delle tentazioni sono ormai lontane. Per la bella Maldera infatti è in arrivo la cicogna, per la seconda volta. L’ex tentatrice aspetta il suo secondo figlio dal suo compagno. Un fratellino o una sorellina per il piccolo Giancarlo? Questo è ancora top secret. A dare il lieto annuncio è stata proprio Desireée sul suo profilo ufficiale di Instagram. Per farlo, ha ‘utilizzato’ il matrimonio di una sua amica. Date un’occhiata allo scatto:

Una foto dolcissima, in cui la ex tentatrice è circondata dalle sue amiche che le toccano il pancione. La Maldera ironizza sulla ‘velocità’ con cui rimane incinta, paragonandosi a un coniglio. Numerosi i commenti di auguri lasciati sotto al post. Tra questi, spuntano quelli di alcuni volti noti di Temptation Island e della tv: Francesco Chiofalo e la sua attuale compagna Antonella Fiordalisi, Sara Affi Fella, Sabrina Ghio, Chiara Biasi. Insomma, tutti felici per la notizia della seconda gravidanza della tentatrice, che è diventata mamma di Giancarlo appena qualche mese fa, a Gennaio.