Giulia Salemi è furiosa: dopo la rottura con Francesco Monte, torna a parlare della sua storia rilasciando un messaggio per i suoi follower.

Giulia Salemi è tornata a parlare della sua storia con Francesco Monte. Il gossip è ormai impazzato e tutti sono a conoscenza dell’improvvisa fine della relazione tra i due. Tuttavia con l’avvento dei social, tutto è diventato di dominio pubblico. Di conseguenza quando avvengono queste rotture i fan delle coppie o i follower di entrambi gli influencer, decidono di commentare sotto i post rivelando la loro idea o semplicemente esprimendo il loro parere. Ciò nonostante, come rivelato dalla Salemi, ci sono utenti che utilizzando parole pesanti in merito ad una situazione che ancora oggi può dirsi delicata. Proprio per questo motivo Giulia, stanca della situazione, ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram.

Giulia Salemi furiosa, messaggio a sorpresa per i suoi follower

La bella modella italo-persiana sta cercando di ripartire da zero ma a quanto pare non è così semplice. Nelle ultime ore infatti, la Salemi si è lamentata per dei follower poco educati che rivolgono parole non del tutte carine ad entrambi. Di conseguenza, sotto al suo ultimo incredibile post, la modella ha deciso di commentare per mettere la parola fine a questa situazione. Subito mette in chiaro che la storia tra lei e Monte non è una partita di calcio e per l’appunto non serve tifoseria di nessun genere. “Si parla di essere umani e dei loro sentimenti” scrive duramente la Salemi, chiarendo che quest’ultimi non posso assolutamente essere strumentalizzati. Giulia conclude poi chiedendo gentilmente a chi la segue di moderare il proprio linguaggio e di cercare di non fomentare l’odio.

