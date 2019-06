Temptation Island, chi sono Ilaria e Massimo: tutto sulla prima coppia che parteciperà al noto reality di Canale 5.

Con l’inizio della stagione estiva, il palinsesto delle tv italiane tende a cambiare drasticamente, sia per quanto riguarda la RAI ma anche e soprattutto per quanto riguarda Mediaset. Nonostante siano spuntate voci legate a qualche possibile prolungamento di alcuni programmi come LIVE – Non è la D’Urso, su Mediaset è tempo di nuovi programmi per la programmazione estiva. Uno dei veterani delle ultime stagioni estive della programmazione Mediaset è sicuramente Temptation Island. Manca poco ormai alla messa in onda della nuova edizione del programma più seguito dell’estate. Ad anticiparlo è stato lo stesso Filippo Bisciglia, noto conduttore della versione tradizionale del programma. Tuttavia da qualche giorno, anche la rete ha deciso di informare i suoi spettatori dell’arrivo del reality. Ma la data precisa dell’inizio è ancora un mistero. Diversamente invece dalla rivelazione delle coppie partecipanti al noto programma. Si tratta di sei coppie di fidanzati di diverse età, questi i loro nomi: Ilaria e Massimo, Jessica e Andrea, David e Cristina, Nicola e Sabrina, Katia e Vittorio, Arcangelo e Nunzia.

Temptation Island, chi sono Ilaria e Massimo: una delle coppie partecipanti

In questo articolo vi daremo alcune informazioni utili in merito alla prima coppia citata nella lista di poco fa, ovvero quella formata da Ilaria e Massimo. Si tratta di una giovane coppia che partecipa al loro primo reality, con Ilaria che ha intenzione di capire se Massimo sia l’uomo giusto per costruire una famiglia e soprattutto capire se il lato infantile del suo ragazzo sia un qualcosa che possa essere superato nelle prossime settimane. Dal canto suo il giovane Massimo ha deciso di partecipare a Temptation Island per cercare di capire cosa stia passando nella sua vita privata, visto che non riesce più ad essere se stesso e nemmeno a farsi una partita alla PlayStation.

