Katia e Vittorio Temptation Island 2019: tutto quello che c’è da sapere sulla coppia.

Temptation Island inizia questa sera 24 giugno 2019: siete pronti a scoprire cosa succederà tra le coppie che decideranno di mettere a dura prova il loro sentimento e la loro gelosia per il partner? Il viaggio dura 5 settimane, ma non per tutti concorrenti: qualcuno potrà anche chiedere il confronto senza aspettare la fine del reality. Quali saranno le coppie protagoniste di quest’anno? Una di queste è composta da Katia e Vittorio: ecco svelato tutto quello che c’è da sapere su loro!

Qui trovi le ultime news su Temptation Island:

Temptation Island 2019, chi sono Katia e Vittorio: tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

Temptation Island sta tornando ed una delle coppie protagoniste di questa nuova edizione è composta da Katia e Vittorio.

Il video di presentazione della coppia ha già svelato qualcosa sulla loro relazione: lui è molto innamorato e pensa di provare un sentimento più forte rispetto alla compagna. Katia, nella clip, ha spiegato che si è sempre presa le libertà di cui aveva bisogno: “Io faccio quello che mi fa star bene, poi viene il resto”: ha concluso. Questo il loro video di presentazione:

Lunghi capelli biondi ed un bel fisico: Katia Fanelli è nata a Rimini ed è una classe ’94. Vive a Riccione e lavora come commessa in un centro commerciale. Il suo fidanzato, con cui parteciperà a Temptation Island, è Vittorio Collina. Anche lui è nato a Rimini ed ha 31 anni. È uno speaker e video maker per eventi e serate della riviera romagnola. Ha lavorato anche al Rimini Wellness, essendo appassionato di sport, come presentatore e speaker.

I due sono fidanzati dal 21 dicembre 2016 ed ora è arrivato il momento di mettere a dura prova i loro sentimenti e la loro gelosia: riusciranno a superare gli ostacoli che pone Temptation Island?

Per scoprire tutte le anticipazioni, le news e le indiscrezioni sul reality dedicato alle coppie Temptation Island e le nuove coppie in gioco CLICCA QUI