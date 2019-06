Uomini e Donne Over, nuovo amore per Stefano Torrese dopo la rottura con Pamela Barretta? Le sue parole non lasciano dubbi. Scopriamo cosa ha rivelato l’ex cavaliere.

Stefano e Pamela sono stati due dei protagonisti principali del Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante avessero lasciato gli studi di Maria De Filippi insieme e felici, una chat di lui con Roberta ha creato il caos nella coppia. Che, a quanto pare, non si è mai più ricongiunta dopo la fine del programma. Ma c’è di più: negli ultimi giorni, circola sul web un pettegolezzo secondo il quale il bel Stefano abbia rimpiazzato Pamela con un’altra donna. Sarà vero? La risposta ce l’ha data proprio lui qualche ora fa. Scopriamola insieme.

Uomini e Donne Over, nuovo amore per Stefano dopo Pamela? “Sono fake news”

Niente da fare per la coppia del Trono Over: Stefano e Pamela non sono più tornati insieme. La lite dovuta ad alcuni messaggi mandati da Stefano alla dama Roberta di Padua, ha messo definitivamente la parola fine alla loro relazione. Che sembrava andare a gonfie vele, dopo l’uscita dalla trasmissione di Canale 5. Ma così non è stato e i due si sono separati in maniera definitiva. E non solo: c’è chi dice che il bel cavaliere abbia già dimenticato la sua ex fidanzata grazie a una nuova fiamma. Ed è stato proprio Stefano, qualche ora fa, a voler fare chiarezza sulla vicenda. L’ha fatto attraverso le sue Instagram Stories: scopriamo insieme qual è la verità.

Ebbene, nonostante Stefano ammetta di aver definitivamente voltato pagina, smentisce assolutamente le voci di un nuovo rapporto. La delusione dopo la fine della storia con Pamela sembra essere ancora cocente, e l’ex cavaliere del Trono Over non è ancora pronto per una nuova relazione. Sarà davvero finita tra Stefano e Pamela?