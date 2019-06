La bella conduttrice Alessia Marcuzzi ha pubblicato una foto particolare con il volto coperto: ma la sua scollatura parla da se.

Erano tante le voci che giravano e volevano vedere la bella Alessia Marcuzzi come conduttrice del Grande Fratello Vip. Tuttavia questa indiscrezione è stata definitivamente smentita in questi giorni, quando è stato rivelato il nuovo conduttore: Alfonso Signorini. Nonostante la notizia però, Alessia Marcuzzi può comunque vantarsi del suo incredibile lavoro come conduttrice del programma di approfondimento “Le Iene”. Grazie alla sua incredibile semplicità e simpatia, è infatti sempre riuscita a dare il suo meglio al timone del programma. La bella conduttrice però sembra utilizzare lo stesso trattamento anche per la cura dei social. Il suo profilo Instagram è difatti visibilmente curato e pieno di contenuti esclusivi. Nelle ultime ore in particolare, e come ama da sempre la Marcuzzi, ha condiviso un post davvero accattivante. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Alessia Marcuzzi a volto coperto: la scollatura in foto manda in delirio i fan

Il post condiviso dalla bella conduttrice è principalmente un contenuto pubblicitario. Molti follower hanno però commentato comunque positivamente lo scatto, soffermandosi sulla sua incredibile semplicità. La foto, che la ritrae con il viso coperto, mette in mostra le grazie della bella Marcuzzi. Un dettaglio che ovviamente è stato apprezzato da alcuni dei suoi follower. Alessia comunque sia non scherza e ai suoi 4,3 milioni di follower, regalare sempre scatti interessanti e difficili da non apprezzare. Nonostante questo è comune sempre trovare qualche hater che nell’ultimo periodo si sono permessi di definirla “vecchia”, ma la conduttrice anche nei panni più semplici dimostra sempre di essere incredibilmente affascinante.

Per ulteriori news su Alessia Marcuzzi, la sua vita privata, le ultime dichiarazioni, i prossimi impegni ed, infine, le sue foto più belle su Instagram: clicca qui