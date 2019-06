Pamela Prati, parla l’avvocato Irene Della Rocca e spiega cos’è successo per quanto riguarda il cachet che avrebbe richiesto

L’avvocato di Pamela Prati, Irene Della Rocca, ha parlato ai microfoni di Fanpage della vicenda che ieri ha raccontato Barbara D’Urso in diretta a Live Non è la D’Urso. Stando alle dichiarazioni, Pamela Prati o chi per essa, non avrebbe mai chiesto un cachet per l’ospitata in tv a Mediaset. La conduttrice, Barbara D’Urso, invece, sosteneva che tutto era saltato perché l’ex showgirl del Bagaglino aveva avanzato proprio una richiesta del genere. Anzi, per la precisione, la D’Urso parlava di un cachet richiesto anche abbastanza alto.

Pamela Prati, l’avvocato smentisce la richiesta di un cachet a Mediaset

Come è andata in realtà? Secondo la versione dei fatti fornita dall’avvocato Irene Della Rocca a Fanpage, Pamela Prati aveva chiesto di registrare la trasmissione svariate volte per far luce sulla vicenda. La produzione, tuttavia, l’avrebbe invitata soltanto in queste ultime puntata. Inoltre, la Prati avrebbe fatto richiesta di registrare a Roma in quanto soffre di claustrofobia e non era così propensa a fare uso di mezzi di trasporto come l’aereo o il treno. Sempre secondo quanto riportato dall’avvocato, la somma chiesta a Mediaset da Pamela Prati e dal suo avvocato era il corrispettivo di un risarcimento danni per aver mandato in onda immagini nella puntata del 15 maggio di Live Non è la D’Urso. Immagini per le quali Pamela Prati non avrebbe mai firmato la liberatoria.

Perché non era in studio a Live Non è la D’Urso?

Secondo la versione dei fatti fornita dal legale, la Prati non è intervenuta in quanto non avrebbe retto il video per più di tre minuti. Evidentemente, è in uno stato abbastanza confusionale e non riesce – almeno in questo momento – a rispondere a domande delicate. Anzi, proprio a proposito di domande, il legale fa sapere che qualsiasi risposta avesse voluto Barbara D’Urso, avrebbe potuto trovarla nella recente intervista rilasciata a ‘Chi’.

