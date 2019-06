Si vociferà da giorni sulla partecipazione di Kikò e Ambra a Temptation Island Vip. Lei ha deciso di esprimersi sulla questione.

Ambra e Kikò sono una delle coppie del Grande Fratello 16. Ambra è molto fiera della sua storia nata lentamente per rispetto dei figli di Kikò, che ancora non erano pronti a vedere in televisione il padre con un’altra donna dopo la separazione con Tina Cipollari. Nonostante la distanza, dato che lei vive a Roma mentre lei a Milano la coppia sta durando. In molti non credono alla storia tra i due, come Riccardo Signoretti che pensa che la coppia passi troppo tempo in televisione piuttosto che a vivere il proprio amore e Cristiano Malgioglio, da sempre convinto che la coppia durerà poco. Tuttavia proprio perché l’hairstylist e la professoressa si vedono spesso sul piccolo schermo molti hanno ipotizzato la presenza della coppia in un nuovo reality.

Kikò e Ambra a Temptation Island Vip: le parole di lei

La professoressa ha deciso proprio sul settimanale di Signoretti di esprimersi sulla vicenda. Ha detto di aver sentito anche lei la notizia ma che attualmente non pensa che potrebbe partecipare al reality, sia perché è estremamente gelosa, sia perché molte coppie sono uscite distrutte da Temptation e lei non vorrebbe mai che succedesse a lei e a Kikò. Secondo lei la loro è una storia da consolidarsi con il tempo quindi sarebbe troppo presto per sottoporla a uno stress simile.

La modella e insegnante ha quindi smentito la loro partecipazione a Temptation Island e rivelato che, dopo il Grande Fratello, ha deciso di fare una scelta nella sua vita professionale. Infatti Ambra Lombardo, che si divideva tra il lavoro di modella e quello di insegnante, ha deciso di soffermarsi esclusivamente su uno dei due lavori, in questo caso quello di modella che, data la sua partecipazione al Grande Fratello e le ospitate a programmi come Pomeriggio Cinque, immaginiamo non farà fatica a proseguire con successo.

