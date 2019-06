Dopo l’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne, Pamela e Stefano si sono rivisti? Ecco tutta la verità, a svelarla è proprio la dama.

È stata la coppia più discussa del Trono Over di Uomini e Donne. Eppure. Dopo diversi mesi di corteggiamento e ripensamenti, Stefano e Pamela erano riusciti a coronare il loro sogno. Uscendo dagli studi della famosa trasmissione televisiva, la coppia aveva iniziato a viversi a 360° la loro storia d’amore. Andava tutto alla grande. Fino a quando però, ritornati da Maria De Filippi per spiegare a tutti l’evolversi della loro relazione, Pamela ha scoperto che, in un momento di crisi con Stefano, l’uomo aveva scambiato alcuni messaggi con Roberta Di Padua, altro membro del parterre femminile del programma e sua ‘acerrima nemica’. Sono passate settimane da quel momento, ma cosa sarà successo tra di loro? Si sono rivisiti? A parlare è Pamela sul magazine di Uomini e Donne. Ecco cosa rivela.

Uomini e Donne Over, Stefano e Pamela è davvero finita?

La lunga intervista di Pamela Barretta al magazine di Uomini e Donne è davvero molto esplicativa. Dalle sue parole è perfettamente percepibile il suo attuale stato d’animo. Ovviamente, l’ex dama del programma è delusa. Soprattutto perché, stando a quanto riferisce al settimanale, subito dopo l’accaduto in trasmissione, Stefano non l’ha più cercata. Nonostante lui le avesse detto che lo avrebbe fatto. E né tantomeno ha cercato in qualche modo di vederla. Insomma, atteggiamenti che, dall’uomo che ami e che, a sua volta, dice di amarti, non te li aspetti affatto. Proprio per questo motivo, quindi, la calabrese, a malincuore, dichiara di pensare di non essere mai stata amata. Anche perché Pamela, in esclusiva, rivela di essere stata contattata dall’ex fidanzata di Stefano. La quale, a sua volta, testimonia l’atteggiamento ambiguo dell’uomo.

