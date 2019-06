La tanto chiacchierata coppia formata da Francesca De Andrè e Gennaro Lillio parteciperà a Temptation Island Vip? Scopriamo insieme la risposta.

E’ ormai partita la programmazione estiva dei canali della tv generalista italiana. Sia Rai che Mediaset infatti, hanno mandato in “ferie” molti dei programmi principali della programmazione di tutto l’anno sulle proprie reti, facendo spazio a tanti altri programmi o serie tv che da parecchio tempo fanno parte della programmazione estiva dei canali principali delle tv generaliste. E’ il caso di Tempation Island, vero e proprio pilastro della programmazione estiva di Mediaset che anche quest’anno vedrà tra i suoi protagonisti sei coppie di fidanzati pronte a provare il loro amore l’uno con l’altra mettendosi alla prova nel villaggio delle tentazioni. Il programma inizierà il prossimo 24 giugno, con Filippi Bisciglia sempre alla guida del programma. L’ex gieffino proverà a fare da collante tra le coppie e il pubblico da casa, avendo lo scomodo ruolo di mostrare i video ai concorrenti durante il falò.

Francesca De Andrè e Gennaro a Temptation Island Vip? L’indiscrezione

Ma nemmeno il tempo di far iniziare l’edizione 2019 di Temptation Island, che è già tempo di pensare a ciò che avverrà da settembre in poi, quando sempre su Canale 5 andrà in onda la seconda edizione di Tempation Island Vip. Quest’anno ci sarà un’importante cambiamento, visto che l’edizione famosa del programma più visto dell’estate sarà condotta da Ilary Blasi, che prende così il posto di Simona Ventura. Già iniziano intanto a circolare le prime indiscrezioni in merito a quelle che potrebbero essere le coppie che andranno a formare la prossima edizione VIP di Tempation Island. Una di queste è quella formata da Francesca De Andrè e Gennaro Lilio. La nipote di De Andrè ha infatti svelato in un’intervista radiofonica a Radio Radio, come al momento non ci sia nulla di concreto in merito ma che qualcosa da qui alle prossime settimane potrebbe accadere.

Non solo Gennaro e Francesca però. Tra le altre probabili coppie di Temptation Island Vip 2019 ci sono anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, Alex Belli e Delia Duran, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Chando Erik Luna e Manila Gorio, Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez.

