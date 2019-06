Guendalina Canessa e la sua scollatura super hot incantano Instagram: un follower attento però nota un dettaglio nascosto dietro l’abito scelto.

Grazie ai social network spesso e volentieri le web stars, i vip e i personaggi famosi della tv entrano in contatto in loro fan. Rispetto a prima infatti, i social network sono diventati uno strumento grazie a cui i personaggi famosi possono avere un contatto diretto, seppur virtuale, con coloro i quali seguono le loro gesta. Qualche volta accade però come tra i vari commenti lasciati sotto ai vari post dei social network, Instagram in primis, ci sia qualche utente che tende a criticare anche in via pacifica, le gesta di uno o di quell’altro. E’ il caso ad esempio di quanto accaduto in queste ore con Guendalina Canessa, influencer e tv celebrity (come lei ama definirsi), che ha ricevuto un commento in particolare legato all’ultimo suo post condiviso su Instagram, dove la bella e giunonica Guendalina Canessa indossa un vestito viola e giallo con una scollatura da urlo e uno spacco super hot. Nella didascalia dell’immagine condivisa qualche ora fa da Guendalina Canessa, la bella influencer afferma come sia bello vivere i momenti in cui la pace di quando non te ne frega più di nulla prende il sopravvento. Tra i commenti dei vari utenti che hanno riempito di complimenti la splendida Guendalina, c’è una ragazza che ha voluto punzecchiare la Canessa.

Guendalina Canessa, scollatura hot: dettaglio nascosto nel vestito

L’utente ha voluto sottolineare come sia la seconda volta che Guendalina indossa un vestito che era già stato indossato da un’altra celebrità nei giorni precedenti. Prima si è trattato di un vestito a righe indossato da Michelle Hunziker, poi con questo vestito viola e giallo che era stato indossato qualche giorno fa da Francesca De Andrè prima di andare ospite Live – Non è la D’Urso. Guendalina ha risposto al commento con numerose emoticon di risate, affermando come la coincidenza sia effettivamente reale, ma che non si sono messe d’accordo per indossare gli stessi vestiti.

