L’ex moglie di Daniele Interrante Guendalina Canessa sbalordisce tutti: su Instagram ha pubblicato una foto in costume, il suo fisico è davvero da urlo.

È da poco uscita dalla casa del Grande Fratello, eppure Guendalina Canessa non perde mai occasione di far parlare di sé. Poco fa, infatti, l’ex moglie di Daniele Interrante ha pubblicato una foto su Instagram davvero sbalorditiva. Come le sorelle Provvedi, anche la Canessa sta iniziando a godersi i primi momenti d’estate. E così si lascia immortalare a bordo piscina in costume. Beh, bisogna ammettere che, nonostante non sia più una ragazzina, Guendalina si mantiene davvero molto bene. Anzi, è davvero riduttivo. Ma siete curiosi di vedere lo scatto in questione?

Guendalina Canessa in costume: Instagram impazzisce per le sue curve

Conosciamo tutti Guendalina Canessa. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto circa 10 anni fa. Quando la sexy milanese partecipò all’edizione del Grande Fratello di quell’anno. A quei tempi, Guendalina aveva 25 anni. Eppure, si contraddistinse dalle altre sue coinquiline e compagne di viaggio per la sua bellezza ma, anche, per il suo carattere peperino. A distanza di anni, ben poco è cambiato. Il carattere è rimasto il medesimo. Ne abbiamo avuto prova quando, entrata nell’edizione attuale del Grande Fratello come ospite, ha avuto un acceso diverbio in diretta con Francesca De Andrè, ex compagna del suo ex marito Daniele Interrante. Anche la sua bellezza, inoltre, è rimasta la stessa. Anzi, possiamo dire che è maturata. Lo testimonia, infatti, questo scatto condiviso su Instagram poco fa. La bella Canessa è bordo piscina. E si lascia immortalare in costume. Insomma, non occorre dire altro. La foto parla abbastanza da sé. Non lo credete anche voi?

