Angela Nasti e Alessio Campoli non stanno più insieme: dopo l’inaspettata rottura arrivano però non poche critiche.

Il programma di dating show condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, ha raggiunto negli anni sempre più notorietà. Sono diverse le coppie uscite dal programma che ancora oggi stanno insieme e che con il tempo si sono creati la propria famiglia. D’altro canto però c’è un numero abbastanza alto anche di coppie che una volta uscite dalla trasmissione, hanno capito che l’altra persona non era quella giusta per loro. Ad aggiungersi a questo numero c’è stata una coppia che adesso è una delle più chiacchierate e discussa: quella formata da Angela Nasti e Alessio Campoli. Dopo la scelta avvenuta poco meno di due settimane fa, i due ragazzi hanno passato del tempo insieme ma di comune accordo hanno deciso di concludere velocemente la conoscenza perché alcuni tratti di entrambi le personalità non erano affini alle loro. Questa decisione ha incupito parecchi follower che hanno deciso di commentare la situazione più o meno bene. Nelle ultime ore, la Nasti ha però dovuto affrontare un commento che tra gli altri risulta essere il più pesante. Scopriamo l’ex tronista come l’ha presa.

Angela Nasti e Alessio: dopo la rottura arrivano dure critiche

Dopo l’incredibile rivelazione rilasciata da Angela Nasti, l’ex tronista sta cercando di andare avanti per la sua strada. Nelle ultime ore la Nasti ha anche pubblicato un bellissimo scatto che la ritrae in una terrazza di Capri. Indossa il suo bellissimo sorriso, protagonista anche della sua didascalia “Sorrido lo stesso”. Il commento più in risalto è quello rilasciato dalla sorella Chiara che le consiglia di sorridere sempre anche perché lei cercherà di darle sempre tutto. Ma a parte i diversi commenti positivi e di appoggio nei confronti dell’ex tronista, c’è un commento abbastanza duro a cui la Nasti non è riuscita a non rispondere. Un utente le ha infatti detto che dovrebbe vergognarsi per quello che ha fatto. Di pronta risposta Angela ha chiarito che anche se si è messa in mostra in tv, ciò non significa che lei debba stravolgere il suo essere per accontentare la massa.

