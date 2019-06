Ligabue toppa la prima: la tappa dello ‘Start Tour 2019’ a Bari è un flop, i fan si arrabbiano per i cambiamenti dell’ultimo minuto.

Luciano Ligabue è certamente uno dei cantanti più amati della storia della musica italiana. 30 anni di successi e quasi 20 album, tra raccolte e dischi registrati in studio e dal vivo, caratterizzano la sua scintillante carriera. La sua ultima fatica, ovvero l’album denominato ‘Start’, era stato presentato anche sul palco di Sanremo 2019, con il brano ‘Luci d’America’. In questo periodo Liga ha cominciato lo ‘Start Tour 2019’ in giro per gli stadi e i palazzetti d’Italia, ma la prima tappa, prevista a Bari, non ha avuto il successo sperato: vediamo perché.

Potrebbe interessarti anche:

Ligabue, il tour non decolla: ecco cosa è successo a Bari

La prima tappa dello Start Tour 2019 di Luciano Ligabue era prevista a Bari, allo stadio SAn Nicola. Le cose non sono andate peròsecondo i pronostici iniziali, nonostante la promozione e la pubblicità fatta al tour, anche sul palco dell’Ariston ancor prima che uscisse il disco. A farlo notare, un servizio di Striscia la Notizia che, numeri alla mano, ha ‘smascherato’ il flop. Per una capienza di 50mila posti in totale, infatti, sono stati venduti solo 30mila biglietti.

La notizia non è certamente piaciuta a chi ha organizzato l’evento, così a pochi giorni dal concerto, si è deciso di spostare il palco, così da ‘diminuire’ la capienza e non far notare i tanti posti vuoti. Per ottenere questo risultato, però, è stato necessario anche riposizionare il pubblico, per cui tutti coloro che avevano acquistato il biglietto per le tribune numerate, che con la nuova organizzazione erano state chiuse, hanno ricevuto una mail con il riposizionamento. L’effetto visivo finale è stato raggiunto, perché guardando lo stadio si aveva la sensazione del ‘sold out’, ma ai fan questi cambiamenti dell’ultimo minuto non sono piaciuti affatto, e numerose sono state le lamentele di chi si è visto cambiare posto poco prima dell’evento.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità che riguardano i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI