Temptation Island Vip, matrimonio per un’ex coppia: in arrivo il loro primo bebè. Ecco chi sono gli ex protagonisti del reality di Canale 5.

Una nuovissima edizione di Temptation Island sta per iniziare. Lunedì 24 giugno inizieranno le avventure delle coppie che quest’anno hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. Nel frattempo, una splendida notizia è giunta a noi tramite le Instagram Stories di Gabriele Parpiglia. Un’ex coppia di Temptation Island Vip non solo si è sposata, ma aspetta il suo primo bambino. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Allora scopriamolo insieme.

Temptation Island Vip, matrimonio e figlio per l’ex coppia del reality Marcella e Fabio

Temptation Island sta per tornare. E, con ogni probabilità, tornerà anche quest’anno nella sua versione vip. Ma proprio due protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island Vip sono al settimo cielo. Per loro, una doppia notizia superlativa. Date un’occhiata:

È stato Gabriele Parpiglia a lanciare lo scoop attraverso il suo profilo di Instagram. Si tratta di Fabio Esposito e Marcella Esposito, ex concorrenti della prima edizione di Temptation Island Vip. Il proprietario di Coconuda e la sua fidanzata non sono rimasti a lungo sull’isola delle tentazioni: i fan più attenti ricorderanno che i due hanno lasciato il programma, insieme, dopo soli quattro giorni. ‘Colpa’ di Fabio, che non è riuscito a sopportare la mancanza della sua Marcella. Ma a quanto pare, dopo il programma di Maria De Filippi, le cose per i due procedono a gonfie vele. E anche se durante il falò di confronto la bella Marcella non è sembrata entusiasta della proposta di matrimonio della sua metà, stavolta Fabio ce l’ha fatta. I due sono convolati a nozze questo week end, e sembrano davvero essere più felici che mai, in attesa del loro primo bebè. Tantissimi auguri di cuore agli sposi e futuri genitori!

