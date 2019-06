Chi è Federica Lepanto, Temptation Island 2019: età, carriera e passato amoroso della vincitrice del Grande Fratello 14, ora scelta come tentatrice del programma di Canale 5.

Temptation Island 2019 sta cominciare. Sale l’attesa per il programma condotto da Filippo Bisciglia, che metterà alla prova l’amore di sei nuove coppie, dopo il successo delle precedenti stagioni. Tra le single che dovranno tentare i ragazzi nel villaggio dei fidanzati, c’è anche una vecchia conoscenza della tv: si tratta di Federica Lepanto, vincitrice del Grande Fratello 14. Ma vediamo nel dettaglio chi è.

Chi è Federica Lepanto, la tentatrice dal difficile passato

Federica Lepanto è una delle tentatrici di Temptation Island 2019. Nata a Salerno il 6 febbraio del 1993, ha 26 anni ed è una classica bellezza mediterranea. Mora, alta e con le forme al posto giusto, Federica lavora come dj, influencer e modella. Il suo trascorso televisivo si riferisce al 2015, quando ha vinto la quattordicesima edizione del Grande Fratello. Prima dell’esperienza in tv, Federica si era trasferita a Bologna dalla sorella per studiare scienze infermieristiche, disciplina nella quale si è poi laureata, pur lavorando anche come ragazza immagine nei locali. Dopo il Grande Fratello, nonostante la laurea conseguita, la bella salernitana si è dedicata al lavoro di modella e influencer sui social. Nel suo passato c’è la terribile macchia di un abuso subito, del quale lei però non ha mai voluto parlare in tv.

Federica e la storia con Gianfilippo, terminata solo pochi mesi fa

Federica Lepanto è ovviamente single, ma la sua ultima relazione è stata molto importante ed è terminata solo pochi mesi fa. Nonostante dei flirt al Grande Fratello non andati oltre le fasi iniziali, Federica ha conosciuto fuori dalla casa quello che è stato il suo fidanzato epr circa 3 anni. Si tratta di Gianfilippo Lavuri, attore e modello, con cui Federica ha avuto una storia molto importante, fatta di alti e bassi, terminata lo scorso gennaio. Ora, dopo 6 mesi, la ragazza si rimette in gioco in un programma dove si parla d’amore e chissà che non possa nascere qualcosa di nuovo per lei.

