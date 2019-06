Chi è Rodolfo Salemi Temptation Island 2019: età, vita privata e carriera dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, scelto come tentatore nel reality.

A Temptation Island, anche quest’anno, ci saranno tanti volti noti di Uomini e Donne. Oltre a Giulio Raselli, la non scelta di Giulia Cavaglia, ci sarà anche Rodolfo Salemi. Le telespettatrici più attente ricorderanno il suo percorso tra i corteggiatori di Mara Fasone, la ‘vicina di trono’ di Teresa Langella. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo tentatore di questa edizione, nato il 15 giugno del 1985 a Viareggio.

Chi è Rodolfo Salemi Temptation Island 2019: il corteggiatore con la passione per la politica

Temptation Island sta per partire. E iniziano a circolare i nomi del tentatori ufficiali di questa nuova e attesissima edizione. Tra loro, ci sarà anche Rodolfo Salemi, uno dei corteggiatori di Mara Fasone a Uomini e Donne. Il ragazzo è rimasto un mese nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, per poi lasciare lo studio quando la scintilla con la tronista non è scattata. Originario di Viareggio, Rodolfo è apparso in tv anche come opinionista a Pomeriggio 5, in qualità di amico stretto di Matteo Gentili, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex fidanzato di Paola Di Benedetto. Appassionato di politica, è presidente dell‘Anci Giovani Toscana e annovera tra le sue esperienze quella di consigliere comunale di Viareggio.

Attualmente single, è pronto per la nuova avventura a Temptation Island. Ma i suoi social ‘raccontano’ la sua storia con la sue ex fidanzata Lisa Lazzini, partecipante a Miss Italia 2017. In attesa di scoprire cosa combinerà Rodolfo sull’Isola delle tentazioni, cosa aspettate a seguirlo su Instagram?

