Ascolti tv mercoledì 19 giugno: Barbara D’urso conferma la stagione da record di ‘Live-Non è la D’urso’, che rimane al top nonostante la partita della Nazionale Under 21.

Nella serata di mercoledì 19 giugno si sono dati battaglia due programmi amatissimi dal pubblico: l’ultima puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’ da un lato, e la partita della NAzionale italiana Under 21 contro la Polonia dall’altro. Vediamo insieme gli altri programmi e chi si è aggiudicato lo scettro dello share, analizzando nel dettaglio tutti i dati auditel della serata.

Ascolti tv 19 giugno, ecco i dati Auditel della serata

Ieri sera, mercoledì 19 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di ‘Live-Non è la D’Urso, programma nuovo di questa stagione televisiva che ha ottenuto sempre ascolti da record, tanto che i vertici di Mediaset avevano pensato di prolungarne la messa in onda. Anche nella sua ultima apparizione in prima serata, Barbara D’Urso non ha deluso le aspettative e nonostante il competitor Rai avesse la diretta della partita tra le NAzionali Under 21 Italia e Polonia, ‘Live- non è la D’Urso’ ha superato il 18% di share, con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori. 6 milioni, invece i tifosi sportivi che hanno seguito la gara Italia-Polonia, finita con la vittoria di misura degli ospiti, che ha ottenuto il 27% di share.

Messi da parte i due ‘padroni della serata’, ascolti buoni anche per Rai Tre con ‘Chi l’ha Visto’, seguito da circa 1 milione e 700mila persone, con uno share dell’8.9%, mentre il film di Rai Due ‘Qualcosa di speciale’, è stato visto da 1milione e 600mila persone, raggiundendo il 6.1% di share. 5.2%, invece, lo share ottenuto da Rete 4 con ‘Forrest Gump’, mentre Italia Uno con ‘Tutti pazzi per l’Oro’ ha tenuto davanti al televisore circa 1 milione di spettatori, piazzandosi al 4.8% di share. Infine La7, con ‘Atlantide Files’ ha ottenuto il 3.1% di share, interessando circa 600mila spettatori.

