Selvaggia Lucarelli, duro attacco a Laura Chiatti su Instagram: parole al veleno dell’opinionista, che ironizza su un post di qualche giorno fa della moglie di Marco Bocci.

Selvaggia Lucarelli non è certo un personaggio che ha peli sulla lingua. I suoi commenti sono sempre taglienti e mai banali, e talvolta questo le è costato critiche anche pesanti sul web. Spesso, infatti, l’opinionista e scrittrice ha scelto addirittura di pubblicare nelle storie Instagram i messaggi più pesanti ricevuti dagli haters, mostrandone anche la provenienza, in modo da umiliare pubblicamente chi la insulta in maniera effettivamente spropositata e fuori luogo. Lei, dal canto suo, è invece solita commentare con ironia pungente i personaggi e le situazioni che non la convincono. Ed è proprio quello che ha fatto con uno degli ultimi post pubblicati da Laura Chiatti: ecco cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Selvaggia Lucarelli, ecco l’attacco a Laura Chiatti su Instagram

Selvaggia Lucarelli ha commentato un post di qualche giorno fa di Laura Chiatti, riportandolo nelle proprie storie Instagram. Solo tre giorni fa, infatti, la moglie dell’amatissimo Marco Bocci aveva pubblicato un suo selfie in tenuta da allenamento, dicendo di non aver superato la prova costume e di essere ricorsa per questo al personal trainer del marito, in modo da rimettersi in forma al più presto. La foto aveva già collezionato diverse critiche, perché Laura in realtà ha un fisico davvero asciutto, ben evidente nello scatto, perciò in molti avevano trovato il suo ‘un cattivo messaggio’ per chi invece ha davvero problemi di linea.

Anche Selvaggia Lucarelli, seppur a distanza di qualche giorno, ha voluto dire la sua sulla questione. L’opinionista ha ripreso il post della Chiatti nelle sue storie Instagram e ha schernito l’attrice in modo ironico, ma con chiaro sottotesto di polemica: ‘Trova un altro modo di mostrare a tutti quanto sei in forma e bella’, ha scritto Selvaggia, insinuando dunque che l’attrice abbia pubblicato la foto con quella particolare didascalia solo per puro esibizionismo, e per sentirsi dire che in realtà è bella e in forma e non ha bisogno di allenarsi ulteriormente per la prova costume.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI