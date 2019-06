Serena Rutelli è pazza di gioia: l’ex gieffina ha svelato la ‘particolare’ richiesta fatta dal suo fidanzata appena uscita dalla casa del Grande Fratello.

Serena Rutelli è appena uscita dal Grande Fratello. All’interno della casa si è distinta dagli altri concorrenti per l’educazione e anche per una certa eleganza. La ragazza, come rivela il cognome, è figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ed è stata adottata dalla coppia insieme alla sorella. Durante la permanenza nel GF la sua madre naturale le ha scritto una lettera ma ragazza ha mostrato solo per poco un tentennamento, infatti ha poi dichiarato di non voler avere rapporti con quella donna. Non sappiamo se perché per lei sia un momento troppo doloroso il suo passato da ricordare o perché tema un riavvicinamento dovuto alla sua popolarità datale dal Grande Fratello. Serena ha 29 anni, fa l’estetista, nonostante i ruoli pubblici dei genitori adottivi, e fuori dalla casa ha un compagno, Alessandro Prince Torresi che proprio come lei è stato adottato e lavora in amministrazione in un centro educativo.

Serena Rutelli pazza di gioia annuncia: ”Alessandro mi ha chiesto di fare…”

Con lui ha dichiarato di essere proprio felice e che la relazione è ben vista anche dai suoi genitori. Serena ha dimostrato il suo affetto per lui anche non dimostrando nessun tipo di interesse sentimentale all’interno della casa. Lui, appena uscita dalla casa, le ha proposto di fare un figlio insieme. Serena ha però dichiarato al settimanale Gente che, nonostante sia felice della cosa, di voler prolungare ancora per un pò il rapporto a due. La Rutelli ha 8 anni in più di Alessandro ma ha dichiarato che questo non costituisce un ostacolo poiché la differenza di età non si nota secondo lei. Noi non sappiamo se si riferisca solo a una questione estetica, dato che Serena sembra molto più giovane della sua età, o soprattutto alla maturità caratteriale di lui. Ha dichiarato che il suo fidanzato è molto protettivo nei suoi confronti. Quello che pare certo per ora, è che i due sono una coppia davvero solida.

T.F.