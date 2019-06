Fantastica notizia per gli olimpionici Flavia Pennetta e Fabio Fognini: la coppia è in dolce attesa, in arrivo il secondo figlio.

Cicogna in arrivo per Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Dopo il primogenito, nato nel 2017, la coppia è pronta ad accogliere il loro secondo figlio. Ad annunciarlo è il settimanale ‘Chi’, su cui sono state pubblicate le immagini della tennista con un pancino che prospetta una seconda gravidanza.

La storia d’amore tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini procede a gonfie vele. Tanto che, ben presto, arriverà un secondo figlio per loro. Attualmente, la coppia è ad Ibiza per le vacanze, eppure, da come testimonia il settimanale ‘Chi’, la tennista è in dolce attesa. Insomma, una vittoria davvero importante per la coppia di sportivi, no?

