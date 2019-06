L’ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali si è mostrata in forma ‘esplosiva’ su Instagram: lato B in vista, ma tutti notano quel dettaglio.

Con quest’ultima foto Valentina Vignali si è davvero superata. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è in vacanza a Miami. E per ‘documentare’ questo incredibili inizio d’estate, la giovane cestista è solita pubblicare degli scatti mozzafiato su Instagram. Uno di essi ed, in particolare, uno degli ultimi ha, senza alcun dubbio, catturato l’attenzione di tutti. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: in suddetto scatto, l’ex gieffina mostra senza alcun problem il suo Lato B. Certo, nulla di scandaloso. Eppure, c’è chi, invece di ‘apprezzare’ la sua perfetta forma fisica, nota un particolare davvero incredibile. Siete curiosi di scoprirlo anche voi? Vi accontentiamo subito.

Valentina Vignali ‘esplosiva’: lato B in vista, ma un particolare cattura

All’interno della casa del Grande Fratello, Valentina Vignali si è completamente contraddistinta dalle altre sue compagne di viaggio. Con la sua simpatia, autoironia, la giovane cestista ha riscosso un notevole successo. Nonostante le critiche per il suo aumento di peso, la Vignali ha saputo sempre scherzarci su e, tra l’altro, rispondere per le rime. Appena uscita dalla casa, infatti, è stata la stessa Valentina a dichiarare di essere ingrassata di 10 kg, ma che, d’altra parte, certa che avrebbe recuperato alla grande. E, in effetti, è proprio questo che si nota in una delle ultime foto pubblicate su Instagram e, come sempre, riproposto in alto. Nonostante, infatti, la Vignali ‘mostri altro’ nella sua foto, c’è chi, invece, nota un particolare davvero pazzesco:

Da come si evince quindi, tutti notano che, nonostante siano passati poche settimane dalla fine del Grande Fratello, Valentina sia ritornata in ottima forma in pochissimo tempo. Alludono, forse, a qualcosa? Ovviamente, non si sa. Eppure, anche in questo caso, la cestista ha la risposta pronta. “Parlate con il mago”, commenta l’ex gieffina taggando, tra l’altro, il suo personal trainer.

