Grande Fratello, cicogna in arrivo per un ex concorrente del reality più spiato diItalia: ecco chi diventerà padre. Si tratta di un concorrente del GF15.

Il Grande Fratello 16 è terminato da poco, con la vittoria della ‘ragazza dal cuore di latta’ Martina Nasoni. Ma mentre c’è già chi sta pensando alla prossima edizione del reality, arrivata una splendida notizia che riguarda uno dei concorrenti dell’edizione passata. Uno dei partecipanti del Grande Fratello 15, infatti, sta per diventare genitore! Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello, l’ex concorrente Danilo Aquino sarà presto padre

Di reality, nella nostra tv, ce ne sono tanti. Ma nessuno è come il Grande Fratello. Le vicende della Casa più spiata d’Italia appassionano ogni anno milioni di spettatori. E proprio poco dopo la fine del Grande Fratello 16, ecco che è spuntata una bellissima notizia su uno dei partecipanti alla scorsa edizione del reality. Si tratta di Danilo Aquino del Grande Fratello 16, il giovane romano che ha conquistato tutti con la sua spontaneità e veracità. Ebbene, l’ex gieffino sta per diventare papà! A renderlo noto è stato proprio lui, che sul suo profilo ufficiale di Instagram ha pubblicato una foto insieme alla sua compagna col pancione, per farle gli auguri pubblicamente. Un’immagine dolcissima, che condividiamo con voi:

Il romano, che si è distinto nella scorsa edizione del reality per la sua simpatia, ha conosciuto la sua Giada dopo la fine della trasmissione, dato che durante il percorso al Gf era single. La relazione tra i due procede a gonfie vele, in attesa di diventare due splendidi genitori. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri ai futuri mamma e papà, tantissi auguri a Danilo e Giada!

