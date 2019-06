Belen Rodriguez in una serata ‘pazza’ rischia grosso: viene beccata così dalla sua amica che ha pubblicato tutto su Instagram…

Belen Rodriguez è stata beccata nelle storie Instagram della sua amica Milca in una notte da ‘pazza scatenata’ mentre si alza sui sedili posteriori della decappottabile per fare baldoria. Prima si mette a ballare, mentre Stefano De Martino ed un altro uomo al volante parlano tra loro ad auto ferma. Quando l’auto riprende a camminare… colpo di scena: Belen non si abbassa sul sediolino e continua a stare in piedi, rischiando di farsi male. Già, perché non è quella la posizione in cui si dovrebbe stare. Con una accelerata improvvisa poteva cadere. Così fa preoccupare veramente tutti!

Belen Rodriguez rischia di farsi male

Si alza sul sediolino posteriore dell’auto decappottabile mentre è in movimento. Il tutto viene ripreso dalla sua amica che è in un’altra auto, speriamo almeno lei seduta tranquillamente. Il video è stato postato da Milca nelle sue storie Instagram. Ecco alcuni screenshot:

Come procede con Stefano De Martino?

“Siamo fatalisti”: così ha risposto il suo amato marito Stefano quando gli hanno chiesto di un altro figlio in programma. Ha aggiunto, poi, che ci stanno provando, ma per ora ancora calma piatta. Insomma, in caso di lieta notizia siamo sicuri che saranno loro stessi ad annunciarlo. Diciamo che un fratellino o una sorellina per Santiago è ufficialmente in programma, ma per ora non c’è ancora nulla di concreto. Per ora, i due si godono la vita. Una vita fatta d’amore folle di cui sono testimoni migliaia di follower che seguono attentamente ogni video che viene caricato su Instagram. Certo che, però, Belen dovrebbe stare decisamente più attenta in macchina. Quindi, lato B ben attaccato al sediolino e magari cintura di sicurezza allacciata: la prudenza non è mai troppa!

