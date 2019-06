Per una nuova campagna pubblicitaria la bella Belen Rodriguez posa completamente nuda su Instagram: i suoi fan stentano a crederci.

Non smette mai di sorprendere la nostra Belen Rodriguez. E, dopo i diversi scatti fotografici con la sua amica Milca di questa mattina, la showgirl argentina ne ha condiviso un altro davvero incredibile. Come del resto tutti gli altri. Certo, la modella è solita pubblicare degli scatti deliziosi su Instagram, ma, ogni volta, è come se regalasse sempre qualcosa di nuovo. Proprio in quest’ultimo scatto, tra l’altro condiviso davvero pochissimi istanti fa, la nostra Belenita si è letteralmente superata. In occasione dei dieci di anni di Cotril, linea di negozi da parrucchieri, l’argentina ha voluto mostrarsi completamente nuda. Lasciando, di conseguenza, tutti i suoi followers interdetti. Curiosi di conoscere questo scatto? Vi accontentiamo subito.

Belen Rodriguez nuda per una nuova campagna pubblicitaria: lo scatto ‘bollente’ su Instagram

In occasione di condurre, insieme alla sua fedele collega Simona Ventura e suo marito Stefano De Martino, il Festival di Castrocaro, Belen Rodriguez si lascia immortalare in un nuovo servizio fotografico. Dedicato esclusivamente ai dieci anni di Cotril. Ebbene. È proprio per questo evento speciale per lei che, la nostra Belenita, ha voluto immortalarsi in un modo davvero insolito. Ovvero, completamente nuda. Certo, sia chiaro, non è nulla di scandaloso. Soprattutto, perché Belen copre tutto ciò che avrebbe potuto mostrare. E che si sarebbe potuto vedere. Ovviamente, però, lo scatto fa sempre un certo effetto, bisogna ammetterlo. E lo testimoniano, a tal proposito, i numerosi commenti giunti immediatamente sotto la foto. C’è chi chiede se sia nuda oppure no; c’è chi, invece, critica questo aspetto di lei; ed, infine, c’è chi si complimenta per la sua smisurata bellezza. E, fortunatamente, di quest’ultimi ne sono davvero tantissimi. Anche perché, parliamoci chiaro, non c’è da dire nulla in contrario.

