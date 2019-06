Vittorio Sgarbi vuole aiutare Morgan, il cantante e musicista a cui è stata portata via la casa nell’ultimo periodo in seguito ad alcune problematiche.

Il critico d’arte, ben noto al pubblico italiano per il carattere un po’ burbero e spesso, forse, un po’ troppo diretto, ha voluto sorprendere tutti compiendo un nobile gesto nei confronti di Morgan. Ha messo, cioé, a sua completa disposizione, il secondo piano del Palazzo Savorelli a Sutri, città della quale è sindaco già da un anno. Il suo mandato scadrà tra quattro anni e, spiega, fino ad allora la residenza sarà garantita pienamente al musicista.

Morgan, Sgarbi in suo aiuto: “Palazzo Savorelli a sua disposizione”

Morgan potrà trasferirsi lì già nei prossimi giorni e, come spiega Sgarbi, il suo è un gesto che mira a sostenere l’arte in maniera concreta. Dal momento che Morgan è un’artista, il suo lavoro va salvaguardato. Inoltre, proprio a tal proposito, Vittorio Sgarbi chiede al governo di vincolare la cessione all’asta della casa di Morgan che, come precisato, è una casa museo. Sì, perché al suo interno ci sono cimeli d’ogni tipo appartenenti all’artista, composizioni e quant’altro. Insomma, Sgarbi spiega che quella residenza non può essere deturpata e, anzi, va salvaguardata.

Dove andrà a vivere il musicista?

Palazzo Savorelli: a quanto pare, sarà quella la nuova residenza di Morgan. Sutri, città di cui Vittorio Sgarbi è sindaco, è una città molto affascinante. Ricca d’arte – come potevamo immaginare – e di storia. E’ sicuramente una delle città più belle della antica Tuscia. Esiste anche una leggenda secondo la quale Sutri sarebbe stata fondata dal dio Saturno, padre di tutti gli dei. Infatti, il simbolo che troviamo sulle bandiere della città raffigura Saturno a cavallo con in mano tre spighe, simbolo di fecondità e abbondanza. Come spiega in una nota diffusa tramite Twitter, Sgarbi vorrebbe che Morgan si trasferisse lì con il suo studio per impartire lezioni di musica a persone che ne siano affascinate. Il Palazzo Savorelli, messo a disposizione di Morgan, ha una storia secolare e fa parte del patrimonio culturale ed archeologico della città.

