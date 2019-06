La storia d’amore tra Soleil e Jeremias prosegue a gonfie vele e i fan sognano per loro un futuro da genitori, chiedendo proprio a lei se ha in progetto dei piccoli Rodriguez.

Soleil e Jeremias sono diventati una coppia durante l’ultima edizione dell’Isola dei famosi e da allora non si sono più lasciati. Il fratello di Belén e l’ex corteggiatrice a Uomini e Donne sembrano una coppia davvero solida. I due hanno partecipato insieme ospiti ad alcune trasmissioni come da Maurizio Costanzo dove, scherzosamente, Pio e Amedeo hanno preso in giro Jeremias per la sua fama. Dovuta esclusivamente ai programmi televisivi in cui ha partecipato. La coppia Jeremias – Soleil si dimostra molto unita anche nella vita quotidiana dopo la vacanza ad Ibiza, almeno dalle stories di Soleil su Instagram. In una ad esempio a una fan che ha chiesto se lei soffra il solletico lei ha risposto direttamente con un video in cui Jeremias glielo provocava. I fan hanno fatto a Soleil anche domande su di lei come sul suo nuovo ruolo a teatro e l’italo-americana si è dichiarata preoccupata ed emozionata nonostante lei abbia studiato per questo per lungo tempo. Ma non è finita qui. Perché l’ex corteggiatrice ha anche svelato un retroscena davvero pazzesco. Ecco di cosa parliamo.

Soleil e Jeremias: le parole di lei

Ha poi risposto alle domande sulla sua relazione con Jeremias ed a una fan che aveva chiesto se lei fosse innamorata di lui, ha risposto dicendo che chiunque lo amerebbe e poi ad una domanda importante come quella sull’avere dei figli, forse provocata dall’affetto che la donna dimostra per il nipotino del fidanzato, il piccolo Santiago, lei scherzosamente ha risposto Rodriguez è diventato già il padre adottivo della sua di figlia per ora e si riferiva alla propria cagnolina. Quindi Soleil ha parzialmente eluso la domanda, anche se non ha negato di pensare a un futuro da genitori per lei e l’argentino. Anche Jeremias dimostra il proprio amore per Soleil dedicandole delle dediche affettuose sempre tramite Instagram.

