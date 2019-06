La relazione tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso va a gonfie vele, tanto che i due sono pronti per una nuova tappa insieme.

La storia di Andrea Dal Corso e Teresa Langella sembrava destinata a non nascere. Infatti al momento della scelta in villa lui si era ritirato, motivando il no alla tronista indirettamente perché non si sentiva pronto per cominciare una relazione, forse spinto dall’ennesima prova che la ragazza vuole una storia seria. In seguito sembrava essersi pentito prontamente e dopo vari tentativi di riconquistare Teresa lei alla fine ha ceduto,ha avuto i suoi petali in trasmissione e al momento sembra aver fatto la scelta giusta. Infatti i due sembrano molto felici e vogliono vivere la loro vita lontano dalle telecamere: hanno recentemente infatti dichiarato che non vorrebbero partecipare a Temptation Island per via della loro gelosia reciproca, soprattutto quella di Teresa che varebbe gesti inconsulti in un posto come l’isola.

Potrebbero interessarti anche:

Teresa Langella e Andrea: un’intesa immediata

Ora quell’iniziale forte bisogno di Teresa di costruirsi una famiglia, che aveva fatto fuggire Dal Corso a Uomini e Donne, sembra invece non solo essere accettato da Andrea ma addirittura aver fatto aumentare il sentimento che lui prova per lei. Il viticoltore modello ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine che, vedendo il rapporto di Teresa con la sua famiglia, ha iniziato a provare sentimenti ancora più forti verso la Langella e ha capito di volere una famiglia simile per lui e la fidanzata. Ha ammesso che lei gli fa provare delle emozioni forti come quelle di un adolescente e arrivare a dire che lei forse è proprio la persona che fa per lui! I due vivono attualmente in due posti diversi ma passata l’estate inizieranno a cercare dove vivere insieme. Rimandano per precedenti impregni di lui e per la tournée di Teresa, che continua a fare la cantante. Anche Teresa ha parlato della coppia e ha svelato un dettaglio inedito. Entrambi si erano conosciuti a Temptation Island come come tentatori e lei, nel primo momento in cui l’aveva visto, aveva sentito qualcosa smuoversi dentro ma poi aveva rimosso l’episodio.

Per restare aggiornato sulla vicenda CLICCA QUI!

T.F.