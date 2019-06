Nozze in arrivo per Piero Pelù e Gianna Fratta: ecco dove e quando si sposeranno, dopo tre anni d’amore.

Il cantante e leader dei Litfiba sta per dire sì. Piero Pelù e la sua compagna Gianna Fratta convoleranno presto a nozze. A svelarlo, l’atto di pubblicazione, numero 55, del 27 giugno 2019 apparso sull’albo pretorio del comune di Foggia. Una notizia splendida per la coppia, che sta insieme da tre anni. Si sono conosciuti per caso, grazie a un amico in comune. Scopriamo qualche dettaglio sulla cerimonia.

Piero Pelù e Gianna Fratta convoleranno a nozze: la cerimonia si terrà a Firenze

Fiori d’arancio per Piero Pelù e la sua Gianna. Lui 57 anni, lei 45, la loro storia prosegue a gonfie vele da tre anni, da quando un amico li fece conoscere, e ora coronerà il sogno del matrimonio. Ad unirli, oltre all’amico, è stata la musica, la loro più grande passione. Lei è una pianista e direttrice d’orchestra di fama internazionale, lui non ha bisogno di presentazioni. La promessa è stata fatta, il rocker è pronto a diventare un marito doc. Il matrimonio si terrà a Firenze. In questi giorni, il cantante e la sua promessa sposa si trovano in Puglia, tra Foggia, città natale di Gianna, ed il Gargano. E per i fan pugliesi c’è una buona notizia: Piero Pelù e Gianna Fratta si esibiranno in pubblico insieme per la prima volta alla premiazione dell’Argos Hippium, che si terrà nel parco archeologico di Siponto, frazione di Manfredonia.

