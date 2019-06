Stefano De Martino laureato? Un post confonde i follower e scatena il web, ma non è lui il festeggiato e protagonista della serata

Stefano De Martino laureato? E’ questa la domanda che rimbalza sul web da qualche ora. A trarre in inganno i follower, non sempre attentissimi, il post pubblicato ieri sera dal ballerino e conduttore tv. Una foto ritraente un gruppo di amici, in cui Stefano e Belen si mostrano sorridenti, con una didascalia che ha lasciato il dubbio. “Laureato” si legge accanto al post, ma insieme alla didascalia c’è anche il tag. Ad aver conseguito il titolo di studio non è stato dunque Stefano, ma uno dei suoi amici, Gianfranco. La coppia ha condiviso con l’amico il momento magico, partecipando a quella che sembrerebbe una festa di laurea. Felici e sorridenti, si abbracciano insieme al resto della comitiva per come si evince dal post.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano De Martino e la laurea. Un post su Instagram scatena i follower, ma c’è un equivoco

Nessuna laurea per Stefano De Martino, nonostante qualcuno abbia abboccato al tranello e abbia risposto al post facendo tanti auguri al ballerino e presentatore. Stefano, che nell’ultima stagione di Made in Sud è spiccato sul palco e ha conquistato il pubblico della Rai, ha ritrovato il suo grande amore e continua ad apparire felice. Nella foto della festa di laurea dell’amico Gianfranco, taggato nel post, i due si abbracciano e si mostrano complici come non mai.

Tanti i progetti della coppia, che dopo il successo lavorativo si stanno concedendo numerosi momenti di svago. Come sempre i due hanno voluto condividere la loro vita quotidiana con i numerosi followers Instagram che non perdono occasione per seguire le vicende della coppia. Cosa ci aspetta belle prossime ore?

Per rimanere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento clicca qui!