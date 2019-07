Giulia Provvedi dolorante su Instagram: “Ho paura degli aghi”, ecco come si mostra la Donatella bionda nelle sue Instagram Stories.

Giulia Provvedi è una delle due ‘gemelline’ più famose della tv. Con Silvia, forma la coppia delle Donatella, cantanti e showgirl molto apprezzate dal pubblico. Reduce dalla rottura con calciatore Pierluigi Gollini, la bionda Giulia si mostra sui social sorridente e solare come sempre. Ma proprio dal suo profilo Instagram, è spuntato un video molto particolare, in cui Giulia si mostra in un momento abbastanza ‘difficile’ per lei. Diamo un’occhiata alla Instagram stories apparsa nel profilo ufficiale delle Donatella.

Giulia Provvedi dolorante e preoccupata su Instagram: “Ho paura degli aghi”

Giulia e Silvia Provvedi sono le sexy sorelline conosciute come le Donatella. Prima a X Factor, poi al Grande Fratello, le gemelle si sono fatte conoscere e amare dal pubblico grazie alla loro allegria e solarità. Ma nelle ultime ore è spuntato un video molto particolare, che riguarda proprio una delle due sorelle Provvedi. Si tratta di Giulia, la bionda. Che si è mostrata particolarmente preoccupata per un motivo ben preciso. Ecco cosa ha postato nelle Instagram Stories:

Ebbene sì, Giulia è dal dentista! Non proprio un appuntamento piacevole per la gemella bionda, che appare abbastanza agitata per la situazione. E chiede ai followers “Solo io ho paura degli aghi?”. Ma per fortuna la Provvedi tranquillizza i fan: grazie all’anestesia, non ha sentito nulla! Insomma, un momento di vita quotidiana per la bella Giulia, che dopo posta un curioso screen di Whatsapp. E’ una conversazione con la sorella Silvia, alla quale ha mandato una foto con il ghiaccio sul dente appena tolto. La reazione di Silvia è stata questa: Hai caldo? Insomma, le gemelle Provvedi dimostrano tutta la loro simpatia e genuinità anche sui social!

