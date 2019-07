Uomini e Donne, Giulia Cavaglia rivede Giulio? L’ex corteggiatore risponde al gossip su Instagram tramite una story.

Nella giornata di ieri, una IG Story dell’ex tronista ha lasciato tutti a bocca aperta: una semplice ripresa in un auto ha fatto scatenare il pubblico di Uomini e Donne. Perchè? L’interno dell’auto è uguale a quella di Giulio Raselli che nelle stesse ore ha pubblicato una storia simile. I fan si sono scatenati ed il gossip che i due si fossero rivisti ha cominciato a girare. La storia di Giulia e Manuel, sua scelta all’interno del programma, è giunta al termine per un presunto tradimento ed il pensiero che la torinese stesse risentendo il suo ex corteggiatore ha sfiorato tutti. Ma qual è la verità? Giulio Raselli ha fatto chiarezza tramite un Ig story pochi minuti fa.

Leggi anche:

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia rivede Giulio? L’ex corteggiatore svela la verità

Girano screen delle due IG story molto simili tra loro pubblicate da Giulia Cavaglia e Giulio Raselli: i due si sono frequentati nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma l’ex tronista ha scelto Manuel Galiano. La sua storia è già terminata ed il web, nel vedere gli interni auto visibili nelle storie uguali, hanno pensato ad un riavvicinamento tra i due “ex”.

Giulio ha deciso di fare chiarezza tramite un IG Story ed ha smentito tutto: “Non per fare il filosofo, ma una cosa posso assicurarvi: non siate mai la seconda scelta di qualcuno. Tranquilli”. Queste le parole dell’ex corteggiatore che risponde tra le righe al gossip che è circolato nelle ultime ore.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!