Un video ‘imbarazzante’ è apparso sul profilo Instagram di Melissa Satta: ecco come si mostra a fine serata l’ex velina di Striscia la Notizia.

Melissa Satta è una delle veline di Striscia la Notizia più amate di sempre. La bellissima sarda è considerata una delle donne più belle della nostra tv. E la passione dei suoi fan è molto visibile anche sui social, in particolare Instagram, il più amato dai vip. Ma proprio dal profilo ufficiale della bella Melissa è spuntato fuori un video alquanto ‘imbarazzante’. A postarlo è stata proprio la showgirl sarda, nelle sue stories. Siete curiosi di sapere cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Melissa Satta, video ‘imbarazzante’ su Instagram: a fine serata finisce in pantofole!

Melissa Satta ha partecipato al Taormina Film Festival, che si svolge da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio. La bellissima ex velina mora ha incantato tutti col suo abito rosa, con gonna corta e larga. Un outfit che non poteva di certo passare inosservato. Ma c’è stato anche un altro dettaglio, molto curioso, che ha attirato l’attenzione dei fan della Satta. Dopo tantissimi scatti dell’evento, in cui Melissa si mostra in tutta la sua bellezza, ecco che arriva un video alquanto particolare. Melissa si mostra in una veste del tutto inedita, svelando al pubblico come si ‘riduce’ a fine serata. Guardate un po’:

Ebbene sì amiche del gossip, Melissa Satta è proprio una di noi! A fine serata, la bellissima Melissa abbandona il suo tacco a spillo e indossa un paio di pantofole. Una scena ‘imbarazzante’, dato che la Satta cammina apertamente per strada. Ma una scena che, senza dubbio, dimostra la simpatia e l’autoironia della bellissima showgirl. Che dire, Melissa Satta assolutamente promossa!

