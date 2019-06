Melissa Satta infiamma Instagram con le sue ultime foto: la camicetta bianca che indossa si apre, si vede tutto.

Melissa Satta è una delle donne più amate della nostra tv. Sin dalle prime apparizioni sul bancone del tg satirico Striscia la Notizia, l’ex velina mora è diventata una vera e propria icona sexy. Merito della sua inconfondibile bellezza, splendidamente mostrata dalla showgirl sul suo profilo Instagram. E proprio sul suo profilo social, la bella Melissa ha postato alcune foto che hanno fatto impazzire i suoi fan. ‘Colpa’ della camicetta che la Satta indossa, senza chiudere i bottoni! Il risultato è decisamente bollente. Diamo un’occhiata!

Melissa Satta sexy su Instagram: camicetta sbottonata, scollatura profonda

Velina è sinonimo di bellezza. E Melissa Satta è una delle ballerine di Striscia la Notizia più amate di sempre. Bella e sexy, la Satta fa impazzire milioni di follower su Instagram. Con ben 3,8 fan, il profilo ufficiale della bella sarda è continuamente invaso da commenti di apprezzamento. È successo anche qualche ora fa, con l’ultimo scatto postato da Melissa. Un foto in cui la Satta sponsorizza un brand di cosmetici. Il trucco è infatti impeccabile, ma è un altro dettaglio ad attirare l’attenzione dei fan. La profonda scollatura che la Satta sfoggia, a causa della camicetta sbottonata. Un dettaglio che inevitabilmente manda in visibilio i fan, che nei commenti hanno sottolineato la bellezza delle curve di Melissa. Che, se qualcuno ancora non lo sapesse, è tornata di nuovo single. Cosa aspettate a seguirla su Instagram? Potrebbe essere il vostro momento! Ecco la foto in questione, pubblicata sul suo profilo ufficiale:

Rossetto rosso e sguardo accattivante, Melissa Satta non sbaglia un colpo!

