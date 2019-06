Melissa Satta fa impazzire Instagram con il suo ultimo video: abito mozzafiato, il dettaglio ‘hot’ cattura l’attenzione di tutti.

L’estate è ormai arrivata. E con essa le foto in costume della showgirl più amate e seguite sul web. Tra queste, c’è Melissa Satta, che ha già deliziato i suoi followers di Instagram con alcune foto in bikini davvero pazzesche. Ma la Satta, si sa, non delude mai. Ed ecco che qualche ora fa è arrivata una nuova ‘bollente’ sorpresa per i fan dell’ex velina di Striscia la Notizia. Direttamente dalle sue Instagram Stories. Siete curiosi di sapere quale? Allora scopriamolo insieme.

Melissa Satta più sexy che mai: il dettaglio ‘hot’ colpisce tutti

Basta poco a Melissa Satta per stupire i suoi fan. La bellissima sarda, da poco single dopo la rottura con Kevin Boateng, è una delle donne più desiderate dagli italiani. Merito della sua indiscutibile bellezza, che Melissa ha messo in mostra anche oggi. La showgirl questa sera è ospite di una sfilata. E, ai suoi follower di Instagram, ha mostrato il suo look. Che non è passato di certo inosservato. Elegantissima e ‘scintillante’, la Satta indossa un abito da sera davvero notevole, con un dettaglio che non può non attirare l’attenzione dei fan. Date un’occhiata:

Ebbene sì, nonostante la Satta sia stupenda nella sua totalità, è la scollatura dell’abito a catturare tutta l’attenzione dei followers. Uno scollo a fascia molto particolare, che scopre gran parte delle forme della bellissima showgirl. Che come sempre manda in tilt il suo Instagram. Lo scollo è ulteriormente evidenziato dall’acconciatura liscia della Satta, e dalla scelta di non indossare alcuna collana. Che dire, gli occhi degli uomini non potranno che finire lì!

