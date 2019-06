Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati: ad annunciarlo la gemella di Silvia Provvedi sul suo profilo Instagram

Giulia Provvedi, componente del duo Le Donatella con la gemella Silvia, è un personaggio amatissimo dal pubblico. Simpatica, spumeggiante e sempre sorridente, ha saputo farsi apprezzare insieme alla sorella nel lungo percorso al Grande Fratello Vip, dove ha sempre parlato con tutti i coinquilini dell’amore infinito che la legava al fidanzato Pierluigi Gollini, portiere di calcio, la scorsa stagione in forza all’Atalanta. Ma ora, una brutta notizia attende i fan della coppia, annunciata su Instagram proprio da Giulia in una story.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati: le parole di lei

Giulia Provvedi ha pubblicato una story in cui ha annunciato la fine della relazione con Pierluigi Gollini. I due erano sempre sembrati molto affiatati e innamorati, almeno fino a poco tempo fa, per cui la rottura sembra un fulmine a ciel sereno. Neanche le voci su un presunto tradimento di lui mentre Giulia era al Grande Fratello Vip erano riuscite a rompere l’idillio tra i due. Ora però qualcosa è accaduto, anche se la ‘Donatella’ non vuole specificare i motivi della rottura, almeno per il momento.

‘Sicuramente ogni blog e giornale dirà quello che vuole, ma la verità la sappiamo solo noi due’, ha scritto Giulia Provvedi, che ha chiesto ai fan di rispettare il suo silenzio e la sua sofferenza in questo momento difficile, evitando inutili e chiacchiericci, che alimenterebbero solo il suo dolore. ‘Le motivazioni’, aggiunge la ragazza, ‘sono personali’. Nessun dettaglio, dunque, trapela dalle parole di Giulia, se non il suo grande dispiacere per un amore finito all’improvviso.

PEr rimanere sempre aggiornato su Giulia e Silvia Provvedi e su tutte le notizie e le curiosità che riguardano i tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI