La coppia Ilaria e Massimo di Temptation Island 2019 si è lasciata? Ecco che, poche ore fa, su Twitter sono spuntati dei messaggi davvero rivelatori.

Temptation Island 2019 è iniziata da solo due settimane, eppure si è entrati già nel vivo del gioco. Durante la seconda puntata, andate in onda lunedì 1 Luglio, abbiamo visto, ancora una volta, le sei coppie ‘denudarsi’ completamente dei loro sentimenti. Vivendosi, così, appieno questa fantastica esperienza. Una coppia, come del resto tutte le altre, ha catturato l’attenzione maggiormente. Parliamo, infatti, di Ilaria e Massimo. Il commerciante romano, dunque, continua a godersi la sua esperienza nel villaggio dei fidanzati insieme alla single Elena. Mentre Ilaria sembra aver stretto un particolare feeling con il single Javier. Ma come saranno andate le cose per loro? All’uscita del programma si saranno lasciati? Ecco cosa è spuntato fuori.

Ilaria e Massimo di Temptation Island 2019 si sono lasciati?

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono di Roma, sono fidanzati da due anni e mezzo. E da un anno circa convivono. Nonostante, il loro entusiasmo iniziale, è stata proprio la convivenza a ‘spegnere’ il loro sentimento. Ilaria vorrebbe una famiglia, ma vede il suo fidanzato ancora troppo infantile. Massimo, dal canto suo invece, dice di non sentirsi più padrone nella sua stessa casa. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che entrambi decidono di partecipare a Temptation Island. Per capire, perciò, se si può andare avanti oppure no. Il commerciante romano, una volta arrivato nel villaggio, sembra aver ritrovato immediatamente la sua stabilità. Dapprima con la single Federica. Ed, in seguito, con la tentatrice Elena. Mentre Ilaria, solo dopo pochi giorni, ha instaurato un bellissimo legame con il single Javier. Ebbene. Come sarà andato, quindi, il loro percorso? Le registrazione sono ormai terminate. Per questo, Massimo e Ilaria si sono lasciati? Ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Eppure, però, poche ore fa, su Twitter, è spuntato un messaggio di una persona che, molto probabilmente, è vicina alla coppia:

Insomma, da come si deduce quindi, sembra che la coppia, dopo il falò di confronto, sia scoppiata. Sarà così? Non ci resta che seguire il programma.

